先端ＡＩ想定、サイバー防御提供＝オープンＡＩ技術活用―ソフトバンクＧ

Newsfrom Japan

ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は１６日、企業のサイバーセキュリティーの脆弱（ぜいじゃく）性診断から対策までを支援するサービスを、日本国内で提供すると発表した。サービスは、米オープンＡＩが持つ高度な人工知能（ＡＩ）技術を活用。米新興企業アンソロピックの「クロード・ミュトス」など、最先端ＡＩがサイバー攻撃に悪用される懸念が高まる中、防御力の強化を支援する。

企業のシステムにおけるセキュリティーの「穴」を見つけ、優先順位をつけて修復方針の策定や実装方法の提案までを支援する。まず、金融や情報通信など重要インフラ事業者約１００社に対し、サービス提供の案内を進める。

ソフトバンクが約７００の自社システムでオープンＡＩの技術を使い診断を行ったところ、約１万５００件の「穴」が見つかったという。東京都内で開いた法人向けのイベントに登壇した、ＳＢＧの孫正義会長兼社長は「従来のサイバー攻撃は竹やりだったが、ＡＩで機関銃のように攻撃しまくる時代が来てしまった。日本にとって黒船襲来以来の大変な危機になる」と述べた。

企業向けイベントで、プレゼンテーションするソフトバンクグループの孫正義会長兼社長＝１６日午後、東京都内

企業向けイベントで対談するソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左）と米オープンＡＩのマーク・チェン最高研究責任者（ＣＲＯ）＝１６日午後、東京都内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]