立民・古賀氏、自衛隊巡る発言波紋＝「経済的に厳しい子が行く」

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立憲民主党の古賀千景参院議員が、自衛隊への志望理由に経済的な事情があると発言し、波紋を広げている。直後に撤回、謝罪したが、与野党から批判が続出。立民は１６日、古賀氏を厳重注意した。

発言があったのは１５日の参院決算委員会。元小学校教諭の古賀氏は、児童・生徒向けに自衛隊の活動などを解説した冊子「まるわかり！日本の防衛」について質問する際、「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちはならない」と持論を展開。その場で小泉進次郎防衛相の抗議を受け、「申し訳ない」と陳謝した。

小泉氏は１６日の記者会見で「志を持ち自衛官に志願した方への冒涜（ぼうとく）に当たる」と重ねて批判。与野党からも「耳を疑う。無礼な発言だ」（自民党の萩生田光一幹事長代行）、「自衛隊員や家族に対する侮辱だ」（国民民主党の玉木雄一郎代表）などと厳しい声が相次いだ。

立憲民主党の古賀千景参院議員

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