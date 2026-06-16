鶏肉・卵価格が最高値＝安定供給へ対策も発表―農水省

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農林水産省が１６日発表した６月の食品価格動向調査によると、鶏肉（もも肉）や鶏卵の全国平均小売価格が、いずれも２００３年８月の調査開始以降の最高値となった。近年、鳥インフルエンザの発生で価格が高騰しやすい鶏卵に関し、安定供給のための対策パッケージも発表した。

鶏肉価格は１００グラム当たり１５５円と、前月比１円上昇し、過去最高を更新した。同省によると、物価高で節約志向が強まる中、比較的安価な鶏肉の需要は堅調に推移。輸入鶏肉の値上がりで国産への切り替えが進み、全体の価格を押し上げた。

鶏卵は最高値となった今年３、５月に並び、１パック（サイズ混合・１０個入り）当たり３０９円だった。鳥インフルによる殺処分が影響した。

対策パッケージは、殺処分を最小限にする管理手法の導入促進のほか、感染した鶏を早期発見するスマート畜産技術などに関し、官民検討会を立ち上げるとしている。

パックに入った鶏卵＝資料

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