群馬、埼玉で震度５弱＝新幹線が一時見合わせ

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１６日午後７時４６分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、群馬県太田市と埼玉県本庄市などで震度５弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは５０キロで、陸のプレートとフィリピン海プレートの境界で発生。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は５．５と推定される。

揺れの強かった地域では今後約１週間、最大震度５弱程度の地震に注意が必要という。茨城県南部では４月１日にもＭ５．０の地震があり、栃木県真岡市で震度５弱を観測した。

群馬、埼玉両県によると、午後８時半現在で住宅や人的被害の報告は入っていない。

ＪＲ東日本によると、東北、上越、北陸の各新幹線が安全確認のため一部区間で運転を一時見合わせた。

主な各地の震度は次の通り。

震度５弱＝群馬県太田市、埼玉県本庄市

震度４＝前橋市、さいたま市、水戸市、宇都宮市、横浜市

震度３＝福島県白河市、千葉市、東京都千代田区、新潟県南魚沼市、甲府市、長野県諏訪市、静岡県富士市。

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