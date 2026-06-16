普通預金金利、３４年ぶり高水準＝３メガ銀、日銀利上げで０．４％に

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三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の３メガバンクは１６日、日銀による利上げ決定を踏まえ、普通預金金利を現在の年０．３％から０．４％に引き上げると発表した。いずれも８月３日から適用する。三菱ＵＦＪと三井住友は１９９２年８月以来、約３４年ぶりの高水準となる。各行は定期預金金利の引き上げについても検討する。

また、三菱ＵＦＪとみずほは同日、変動型住宅ローン金利の基準となる短期プライムレートを現行から０．２５％引き上げ、２．３７５％とすることも発表した。三菱ＵＦＪは約３１年ぶりの水準となる。いずれも８月３日から適用する。

普通預金金利は、三井住友信託銀行も年０．４％に引き上げる。同金利の上昇は、預金者にとり受け取れる利息が増えるといったプラス効果がある一方、住宅ローン金利が上昇すれば、ローンの利用世帯は返済負担が増すことになる。

（左から）三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の看板

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