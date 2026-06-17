トヨタ株主総会、近社長ら選任＝成長投資に意欲、経営継承も強調
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トヨタ自動車は１７日、愛知県豊田市の本社で定時株主総会を開き、４月に社長に就任した近健太氏や豊田章男会長ら６人の取締役選任案を承認した。近社長は、豊田氏が掲げた開発指針「もっといいクルマづくり」の継承を表明した上で、成長投資の加速に意欲を示した。
トヨタは２０２７年３月期の連結純損益が３期連続の減益となる見通しで、稼ぐ力の向上が課題だ。総会で近社長は「成長投資にブレーキをかけることなく、アクセルを踏み続けられる会社になっている」と強調。「持続的な成長を目指して努力する」と訴えた。
豊田会長は、２４年に発覚した認証不正について問われ、「隠すことこそが一番の問題だ。認めた上で責任者が行動を取る」と述べた。多様な環境対応車を展開する「全方位戦略」を含む経営方針に関し、「目指しているのはどこなのか」とただされたのに対しては、「時代に求められるものをつくってきた会社だ」と応じた。
新たな取締役の選任に伴い、前社長の佐藤恒治副会長は取締役を退いた。副会長職は続ける。
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