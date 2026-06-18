自衛隊派遣、高市首相「情勢見極め」＝米イラン合意を歓迎―内外会見

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【エビアン時事】高市早苗首相は１７日午後（日本時間同日深夜）、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）出席など欧州訪問の全日程を終え、フランス東部アルシャンで内外記者会見に臨んだ。米国とイランの戦闘終結合意を受け、「和平に向けた努力を評価する」と歓迎。ホルムズ海峡への自衛隊派遣に関して「何ら決まったものはない」としつつ、「米イラン間の合意と、それに伴う実際の情勢を見極める」と強調した。

初参加となったサミットの成果については、エネルギー安全保障で「明確かつ一致したメッセージを発信できた」と説明した。

首相は、食料品の消費税減税を巡る超党派の「社会保障国民会議」の議論に触れ、「迅速性と十分性は確保してほしい」と要請。その上で「最終的な取りまとめに向け、議論を見守る」と述べた。

衆院議員定数削減など日本維新の会との連立政権合意を「真摯（しんし）に実現したい」と明言。国民民主党の連立入りを問われ、「政治の安定なくして力強い経済政策も、力強い外交・安全保障も推進できない」と含みを残した。

欧州訪問の全日程を終え、内外記者会見に臨む高市早苗首相＝１７日、フランス東部アルシャン

Ｇ７サミットの討議に臨む高市早苗首相＝１７日、フランス東部エビアン（代表撮影・時事）

Ｇ７サミット出席など欧州訪問の全日程を終え、内外記者会見に臨む高市早苗首相＝１７日、フランス東部アルシャン

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