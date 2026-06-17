電子マネー詐取容疑で男逮捕＝返金装いＰａｙＰａｙ誘導―「認証コード」とうそ・警視庁

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通販サイトの利用者に、在庫切れのためスマートフォン決済アプリ「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」で返金すると偽り、電子マネーをだまし取ったとして、警視庁サイバー犯罪対策課は１７日までに、電子計算機使用詐欺容疑で、無職木村政信容疑者（３３）＝札幌市東区伏古＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を一部否認している。

捜査関係者によると、同様の被害相談は昨年１年間で警視庁に約１８０件寄せられた。同容疑者は秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で中国語で指示を受け、翻訳アプリを使ってやりとりしていたという。同課は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）とみて詳しく調べる。

逮捕容疑は仲間と共謀して昨年８月１４日、通販サイトで注文をした女性に「在庫切れのため返金手続きを行う」とうそのメールを送信。ＬＩＮＥに誘導した上で、ペイペイの送金専用ＱＲコードを送り、４回にわたって計２１万７６９０円分の電子マネーを送金させてだまし取った疑い。

女性は、グループの仲間とみられる人物から「送金制限を受けているため解除の手続きをする」と言われ、別のＬＩＮＥアカウントの音声通話で「認証コードを入力して」などと指示されたが、実際には送金画面に金額を入力させられていた。逮捕容疑の他にも、銀行口座の認証などの名目で計約２０万円をだまし取られた。

同容疑者は数年前にＸ（旧ツイッター）を見て応募したと説明。他人のクレジットカード情報の不正利用についてもリクルーターとして関与していたと話しているという。

警視庁本部＝東京都千代田区

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