食料品消費税、来年４月１％に＝給付で「実質ゼロ」実現―国民会議・議長案

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超党派の「社会保障国民会議」は１７日、実務者会議を開き、食料品の消費税減税の実施を議論した。議長を務める自民党の小野寺五典税制調査会長は、来年４月から２年間、税率を１％とする「とりまとめの方向性」についての議長案を提示。減税しきれない消費税率１％相当分は、来年秋ごろから中低所得者を対象に「所得に連動したきめ細かな給付」を実施するとした。

消費税１％分である年６０００億円程度を還元することで、高市政権が２月の衆院選で掲げた食料品消費税ゼロの実質的な実現をアピールする。国民会議は月内の中間取りまとめを目指し、高市早苗首相が最終判断する。

議長案では、高市政権が「本丸」と位置付ける給付付き税額控除を２０２９年秋ごろに本格導入すると明記。中低所得勤労者を対象とし、当初は税額控除は行わず所得に連動した給付に一本化する。配偶者に高額所得がある場合は支援に一定の例外を設けるほか、子育て世帯には支援を拡充する。

超党派で消費税減税や給付付き税額控除について議論する「社会保障国民会議」の実務者会議＝１７日午後、国会内

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