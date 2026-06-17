５月訪日客、３．６％減＝中国苦戦で２カ月連続前年割れ―日本政府観光局

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日本政府観光局が１７日発表した５月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比３．６％減の３５５万９９００人となり、２カ月連続で前年を割り込んだ。中国政府による渡航自粛要請の影響で、中国人客は６カ月連続で前年同月を下回り６０．４％減ったほか、祝日の日並びが悪かったタイからの訪日客も８．６％減少した。

イスラエルや湾岸諸国など中東８カ国からの訪日客は６７．８％増の３万９０００人と、単月最高を更新。イスラム教の祝日がずれたことや一部路線で航空便が再開したことが奏功した。韓国や台湾、米国などは５月の最高を記録した。

国・地域別の訪日客数は、韓国が１５．２％増の９５万１３００人でトップ。次いで台湾が１４．６％増の６１万６８００人、米国が７．０％増の３３万３７００人、中国が３１万３０００人と続いた。

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