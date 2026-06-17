維新、原潜の早期導入提言＝非核三原則「現実的検討を」
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日本維新の会は１７日、政府が年内に予定する安全保障関連３文書の改定に向け、提言をまとめた。中国海軍の太平洋進出が常態化しているなどとして、原子力潜水艦の早急な導入を提唱。非核三原則の一つである「持ち込ませず」について、２０３２年に向けて「現実的検討」を行うよう求めた。来週にも高市早苗首相に手渡す。
提言では自民党との連立政権合意に明記した「次世代の動力を活用したＶＬＳ（垂直発射システム）搭載潜水艦の保有」に触れ、「長距離・長期間の移動や潜航を可能とする次世代の動力は『原子力』以外に存在しない」と指摘。「早急に原潜を導入すべきだ」と明記し、具体的な配備計画の企画・立案に直ちに着手するよう求めた。
原潜の導入に向けては「大幅な予算増が不可避だ」とも説明。専門人員確保、法整備、産業基盤育成、母港建設といった課題も列挙した。
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