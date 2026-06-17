東海道・山陽新幹線の個室、１０月から＝東京－新大阪間は６万円超―ＪＲ東海・西

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ＪＲ東海とＪＲ西日本は１７日、１０月１日から提供する東海道・山陽新幹線の最上級個室サービスの詳細を発表した。名称は「ＳｕｐｒｅｍｅＣｌａｓｓ（スプリームクラス）」で、７号車に設置する２人で利用可能な完全個室の価格は、大人１人当たり東京―新大阪間（片道）で６万７９０円。グリーン車と比べて４万１４００円高くなる。

１０号車には１人利用の完全個室も設け、来年度中には半個室も始める。リクライニングシートや鍵付き扉を備え、購入はオンラインのみ。ＪＲ東海の丹羽俊介社長は記者会見し「上質なものを求めるお客さまにより良いサービスを提供できる」と語った。

個室は「Ｎ７００Ｓ（１６両編成）」に順次導入し、のぞみ、ひかり、こだまの各列車で運行する。本数は１０月時点で１日当たり上下合計で１２本程度だが、今年度末には３０本程度まで増やす。ＪＲ東海は２８年度末時点で全編成の３割程度での導入を目指すという。

１０月から東海道・山陽新幹線で提供される個室のイメージ（ＪＲ東海提供）

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