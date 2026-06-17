【動画】日産、新型「キックス」発表＝事業基盤支えるコアモデル

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日産自動車は１７日、２代目となる新型のコンパクトＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「キックス」を東京都内でお披露目した。同社が「事業基盤を支えるコアモデル」と位置付ける車種。第３世代となる独自のハイブリッド技術「ｅパワー」を搭載し、燃費性能と静粛性を高めた。

新型は、６年ぶりの全面刷新。アメリカンフットボールのヘルメットやスニーカーの靴底をモチーフにしたデザインをあしらうなど、遊び心を盛り込んだ個性的な外観とした。国内で人気が高いコンパクトＳＵＶ市場での存在感向上を狙う。

前輪駆動と四輪駆動のモデルを展開。前輪駆動車は、最高出力１４３馬力、最大トルク３１５Ｎｍを発揮するモーターと発電専用の１．４リッターエンジンを組み合わせる。四輪駆動車は、後輪に最高出力６８馬力、最大トルク１０４Ｎｍのモーターを備え、電動四輪制御技術「ｅ－４ＯＲＣＥ」を採用した。

生産は神奈川県の追浜工場。価格は２９９万９７００円（税込み）から。【時事通信社】

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