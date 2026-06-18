今野元衆院議員に有罪＝弁護士名義、事務員に貸す―東京地裁

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弁護士資格のない事務員らに法律事務をさせたとして、弁護士法違反（非弁提携）罪に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告（５０）の判決が１８日、東京地裁であった。大川隆男裁判長は懲役１年６月、執行猶予３年（求刑懲役１年６月）を言い渡した。

大川裁判長は、事務員らによる投資詐欺の被害状況の聴取などは法律事務に当たると認定。その上で、「（弁護士である）今野被告の指示や判断に基づかず、事務員らに今野被告の名義を使用させた」と述べ、弁護側の無罪主張を退けた。

判決によると、今野被告は２０２３年１２月～２４年１月、無資格の男らが詐欺被害者５人の法律事務を取り扱う際、弁護士印の印影を使用させるなどして、自己の名義を利用させた。

今野被告は１２年の衆院選に自民党公認で出馬し初当選。２期務めた後、１７年の衆院選で落選した。

今野智博 元衆院議員、弁護士（今野法律事務所ホームページより）

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