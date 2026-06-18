米マイアミにサッカーＷ杯の巨大壁画＝日本人アーティストが制作

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【ニューヨーク時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の試合が開催される米フロリダ州マイアミに約１５８０平方メートルの巨大壁画が登場した。Ｗ杯に合わせ、日本人アーティストのＤＲＡＧＯＮ７６さんが大会の運営などを担う地域組織の依頼を受け制作。「近未来のストリートでサッカーを楽しむ子どもたちを描いた」（ＤＲＡＧＯＮ７６さん）という。

貸倉庫の建物に描かれた壁画は高さ約３５メートル、横約４５メートル。子どもやボール、ゴールがスプレーやペンキで描写されている。高所作業車を使い、妻のＡＹＡＫＯさんと６月４日から１０日間かけて制作。ＤＲＡＧＯＮ７６さんは「自分が描いた中で最大の大きさ。世界が変わってもサッカーは続いていくという思いを込めた」と話す。

ＤＲＡＧＯＮ７６さんは滋賀県出身。２０１６年からニューヨークを拠点に活動している。２３年に、０１年の米同時多発テロの現場の壁画を制作した。

米フロリダ州で日本人アーティストのＤＲＡＧＯＮ７６さんが制作した巨大壁画（ＤＲＡＧＯＮ７６さん提供・時事）

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