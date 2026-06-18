皇族確保の総意２案「賛成」３８％、１割弱「反対」＝身分保持・養子―時事世論調査

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時事通信の６月の世論調査で、皇族数確保策を巡り衆参両院が「立法府の総意」としてまとめた２案に対する賛否を尋ねた。(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する(2)旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える―の「両案とも賛成」が３８．２％で最多。「両案とも反対」は９．２％にとどまった。

身分保持案のみ賛成は１８．１％、養子案のみ賛成は７．６％。２６．９％は「分からない」と答えた。

「両案とも賛成」を支持政党別に見ると、与党は自民党４８．８％、日本維新の会４５．８％、野党は中道改革連合５４．２％、公明党５３．８％など。「両案とも反対」は共産党２６．７％、日本保守党２０．０％の順だった。

調査は１２～１５日、全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５７．１％。

皇族数確保策を協議する与野党の全体会議を終え、記者会見する森英介衆院議長（右から２人目）と関口昌一参院議長（同３人目）ら＝１０日、東京・永田町

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