頼総統、日台協力強化訴え＝海外メディアと会見

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【台北時事】台湾の頼清徳総統は１８日、台北で海外メディアとの記者会見に臨んだ。日本と台湾は「自由で開かれたインド太平洋」の実現にとって最も重要なけん引役だと述べた上で、「日本との協力強化を期待する」と訴えた。

頼氏は中国の影響を排除するサプライチェーン（供給網）構築を念頭に、半導体や人工知能（ＡＩ）、無人機などの分野で日台協力が深まれば「民主主義サプライチェーンを構築でき、双方に資する」と指摘。防災や海上の安全確保といった領域でも日台連携を呼び掛けた。

台湾東側海域が対象となる日本とフィリピンの海洋境界画定交渉を巡っては「国際規範や台日、台比の協定に照らして台湾の利益を確保する」と述べ、日比両国に配慮して原則的な立場を説明するにとどめた。一方、日比交渉に反発する中国当局は台湾東側海域で巡視活動などを展開しており、頼氏は「中国は地域の沿岸国ではなく、何も主張する権利はない」と批判した。

１８日、台北で記者会見する台湾の頼清徳総統

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