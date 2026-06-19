両陛下、小児がんセンター訪問＝闘病中の子どもらと交流

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【アムステルダム時事】オランダを訪問中の天皇、皇后両陛下は１９日午前（日本時間同日夕）、ユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を訪れ、ウィレム・アレクサンダー国王夫妻と共に、闘病中の子どもたちと交流された。

同国の小児がん治療と研究を一手に担う欧州最大の施設で、マキシマ王妃がたびたび訪れるなどして支援している。両陛下と国王夫妻は多くの患者やスタッフらに大きな拍手で出迎えられ、日本人患者の女の子から花束を受け取った皇后さまはしゃがみ込み、笑顔で応じた。両陛下と国王夫妻は、患者やその家族らと撮影にも応じた。

これに先立ち、天皇陛下は１８日午後、ハーグを訪れ、国際司法裁判所が入る「平和宮」を訪問。続いてライデンにあるライデン大で、日本について学ぶ学生らと懇談した。同日夕にはアムステルダムに戻り、国立美術館を訪れた。

「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」で、入院患者の子どもたちと懇談される天皇、皇后両陛下＝１９日、オランダ・ユトレヒト（代表撮影・時事）

「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」で入院患者の子どもたちらと懇談し、記念撮影に臨まれる天皇、皇后両陛下＝１９日、オランダ・ユトレヒト（代表撮影・時事）

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