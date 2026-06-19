東京・北区の小学校で火災＝「音楽室から煙」、１１人けが―ストーブの情報も

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１９日午前１１時ごろ、東京都北区滝野川の区立滝野川第三小学校（児童数約３４０人）で「４階音楽室から煙」と１１９番があった。東京消防庁などによると、約２００平方メートルを焼き、約３時間後に消し止められた。逃げ遅れた児童３人と教諭１人を救助。計１１人が病院に搬送され、男子児童２人と女性教諭１人が骨折したほか、児童６人と教職員２人が煙を吸うなどし、いずれも軽傷という。

捜査関係者によると、ストーブが発火したとの情報があり、警視庁と東京消防庁が詳しい出火原因などを調べている。

警視庁によると、音楽室では当時、５年生２４人が授業中だった。火災報知器が鳴り、男性教諭が駆け付けたところ音楽準備室から焦げ臭いにおいがして煙が見えたため、避難させた。スプリンクラーは設置されていなかったという。

現場はＪＲ王子駅から南に約５００メートル。

山田加奈子区長は同日夕に記者会見し、「大変な心配とご迷惑をおかけし、心から深くおわびします」と述べた。同席した高草木政浩校長は、音楽室近くで初期消火に当たったが途中で断念したといい、「煙がすごく、火が迫ってきた。このままでは自分がやられてしまうと思った」と振り返った。週明け２２日は臨時休校とし、区は児童の心のケアのため臨床心理士らを派遣する方針。

火災の起きた滝野川第三小学校で、消火活動をする東京消防庁の隊員ら＝１９日午前、東京都北区

火災の起きた滝野川第三小学校で活動する消防隊員＝１９日午後、東京都北区

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