鈴木農水相、仏でトップセールス＝コメ輸出拡大へ試食会

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【パリ時事】鈴木憲和農林水産相は１９日、フランス・パリ郊外クレスイイにある大型スーパーを訪れ、日本産米で作ったおにぎりを来店者に振る舞った。スーパーの日本食フェアに合わせたトップセールスで、鈴木氏は記者団に「（試食した）みんなにおいしいと言ってもらえ、（コメの販路が）大きく広がる可能性が本当に見えてきている」と手応えを語った。

鈴木氏は今年１月、コメの輸出拡大に向けパリで日本食材店などを視察。今回はスーパーと日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の協力による日本産米の試食会にこぎつけた。ただ、欧州の一般家庭に炊飯器はなく、消費を喚起する提案を含めた「販売戦略を立てなければならない」と課題を挙げた。

１７日に閉幕した先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）では、中東情勢の悪化を背景とした肥料の価格高騰、供給混乱への対応を訴える首脳声明が採択された。鈴木氏は日本が肥料原料のリンを輸入しているモロッコを２０日に訪問。「どんな状況でも日本向け（供給）をしっかり確保していく」ため、同国政府関係者らと話し合いを行うと述べた。

フランスの大型スーパーでおにぎりを振る舞う鈴木憲和農林水産相（左）＝１９日、パリ郊外クレスイイ

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