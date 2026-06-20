小学校火災、失火の疑い＝音楽準備室に電気ストーブなど―警視庁

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東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、出火原因は第三者が介在しない失火とみられることが２０日、警視庁滝野川署への取材で分かった。火元の校舎４階の音楽準備室には、電気ストーブと複数のサーキュレーターが置かれていたことも判明。同署は東京消防庁と合同で実況見分を実施し、詳しい原因特定を急いでいる。

捜査関係者によると、ストーブの電源は壁のコンセントに刺さった状態だった。

同署などによると、火災は１９日午前１１時ごろ発生し、準備室や隣の音楽室など約２００平方メートルが焼けた。窓から出て外壁のひさしに避難した児童らが消防に救助された。

音楽室では当時、５年生２４人が授業中で、４０代の女性教諭が臭いに気付いて準備室の扉を開けたところ煙を確認。火災報知器が作動し、駆け付けた男性教諭が初期消火をしたが消せなかった。

音楽室には筒状の袋の中を滑り降りる救助袋があったが、煙の勢いが増してきたため使えず、男性教諭が幅約８０センチのひさしに避難させたという。

同署は当初、１０歳の男児２人と女性教諭が骨折と発表したが、うち男児１人は骨折ではなかった。児童７人と教職員２人は煙を吸うなどした。

火災があった滝野川第三小学校＝１９日、東京都北区

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