日本、チュニジア下す＝４得点快勝で勝ち点４―Ｗ杯サッカー

Newsfrom Japan

【モンテレイ時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会は２０日（日本時間２１日）、各地で１次リーグ第２戦の４試合が行われ、Ｆ組の日本はメキシコのモンテレイでチュニジアを４―０で下した。初白星を挙げて勝ち点４。チュニジアは２連敗で敗退が決まった。オランダはスウェーデンに５―１で快勝し、勝ち点４とした。

日本は試合開始早々に鎌田（クリスタルパレス）が先制点を奪い、上田（フェイエノールト）が加点。後半も攻め、上田の２点目などで突き放した。日本の４得点はＷ杯で最多、上田の２得点も日本選手で初。世界ランキングは日本が１８位で、チュニジアは４５位。対戦成績は日本の６勝１敗となった。この試合はＷ杯通算１０００試合目だった。

Ｅ組はドイツがコートジボワールを２―１で下し、３大会ぶりの１次リーグ突破を１位通過で決めた。初出場のキュラソーはエクアドルと０―０で引き分け、初の勝ち点獲得。

前半、先制ゴールを決めた鎌田（中央）＝２０日、メキシコ・モンテレイ

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]