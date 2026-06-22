秘書の説明文書、国会提出へ＝高市首相、中傷・トークン疑惑巡り

Newsfrom Japan

高市早苗首相は２２日、衆参両院の予算委員会で開かれた集中審議に出席した。昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする疑惑などに関し、自身の秘書の説明をまとめた文書を国会に提出する意向を明らかにした。

衆院予算委では、中道改革連合の後藤祐一氏が、中傷動画の作成に加え、首相の名前を使った暗号資産「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」を発行したという男性と、首相の秘書との接点をただした。疑惑は週刊文春などが報じた。

首相は、中傷行為の依頼や暗号資産への関与を重ねて否定。その上で「私の秘書がしっかりとした『陳述書』を作る。証拠となる書類も入手しているので、（衆院予算委の）理事会に提出する。それをもって答弁に代えたい」と語った。金融庁は、サナエトークンに関する被害相談が１８日までに３件あったと明らかにした。

首相の対応について、後藤氏は「答弁拒否だ」と批判し、秘書の参考人招致を改めて要求。衆院予算委終了後の理事会で、野党側は陳述書の内容に基づく集中審議を今国会の会期内に実施することも求めた。

参院予算委員会で質問を聞く高市早苗首相＝２２日午後、国会内

衆院予算委員会で質問する中道改革連合の後藤祐一氏＝２２日、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]