人形に隠し金密輸図る＝１０億円超、容疑で中国人ら６人逮捕―警視庁

Newsfrom Japan

等身大の人形の内部に金地金を隠し、中国から密輸しようとしたとして、警視庁生活経済課は２２日までに、関税法違反容疑などで、中国籍の会社役員周建軍（４６）＝千葉県鎌ケ谷市東道野辺、会社員浜崎隆司（３８）＝東京都豊島区北大塚＝両容疑者ら男女６人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は１月６日、中国から航空貨物で、人形３体の骨組みに隠した円柱状の金約４９キロ（約１０億７５００万円相当）を密輸し、消費税計約１億７５０万円の支払いを免れようとした疑い。

同課によると、税関には人形は「マネキン」として申告されており、荒川区西日暮里のマンションに届けられるようになっていた。その後、浜崎容疑者が受け取り、別の中国籍の容疑者らを介して、周容疑者の会社事務所に運び加工される予定だったとみられる。

警視庁本部＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]