内田被告に懲役２７年＝求刑通り、旭川女子高生殺害―地裁

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北海道旭川市で２０２４年、女子高校生＝当時（１７）＝をつり橋から落下させ殺害したとして、殺人罪などに問われた無職内田梨瑚被告（２３）の裁判員裁判の判決が２２日、旭川地裁であり、田中結花裁判長は求刑通り懲役２７年を言い渡した。

公判で検察側は、内田被告らがＳＮＳの投稿を巡りトラブルになった女子高生を長時間監禁し、暴行したと指摘。橋の欄干に全裸で座らされた女子高生は「落ちろ」「死ねや」と何度も怒鳴られ、「橋から落ちる以外の選択は考えられない心理状態になった」とした。

弁護側が「殺害の実行行為はなかった」と主張したのに対し、検察側は被告が突き落としてはいなかったとしても、「執拗（しつよう）かつ強度な暴行や脅迫などが死の結果を招いた」と述べ、実行行為をしたと認められると訴えていた。

起訴状によると、内田被告は２４年４月１８～１９日、一審で懲役２３年が確定して服役中の女（２１）らと共謀。女子高生を旭川市の神居大橋の欄干に全裸で座らせ、川に転落させて殺害したなどとされる。

女子高生殺害事件で、現場の神居大橋近くに手向けられた花＝２０２４年６月、北海道旭川市

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