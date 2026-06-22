空襲被害救済、法案提出へ＝今国会に、３８年ぶり―議連有志

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太平洋戦争での民間人の被害を巡り、超党派「空襲議連」（会長・平沢勝栄衆院議員）に所属する野党議員など有志は２２日、７月初旬にも今国会に救済法案を提出することを決めた。同趣旨の法案が提出されるのは、３８年ぶりという。

法案は、空襲や沖縄戦などで障害を負った人への一時金５０万円の支払いや、被害の実態調査を行うことが柱。参院に提出予定で、自民党など与党議員も、６月末までに党内調整できれば合流する。与党で手続きが進まない中、立憲民主党など野党側は被害者の高齢化を踏まえて決断した。

全国空襲被害者連絡協議会（全国空襲連）と議連が協議して救済案を決めた。対象は約３２００人、一時金総額は約１６億円と見込む。

政府は元軍人や軍属らに、恩給など総額約６０兆円を支給。一方、民間人被害については、国民は戦争被害を等しく耐え忍ばねばならないとする「受忍論」に立脚し、補償を拒んできた。

東京大空襲で母らを亡くし、全国空襲連で立法を求めてきた河合節子さん（８７）は「この国会が正念場だと思い期待している。成立を望んでいるが、まずは議論をしてほしい」と語った。

超党派「空襲議連」の総会＝２２日午後、東京都千代田区

「空襲議連」の総会後、取材に応じる河合節子さん＝２２日午後、東京都千代田区

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