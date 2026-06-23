両陛下、ベルギーの歓迎式典に＝市庁舎訪問、笑顔で手を振り

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【ブリュッセル時事】国賓としてベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日午前（日本時間同日夕）、首都ブリュッセル中心部のブリュッセル王宮で歓迎式典に出席された。式典後は近くにある市庁舎を訪問し、集まった市民らにバルコニーから笑顔で手を振って応じた。

両陛下は王宮前の広場で車を降り、フィリップ国王夫妻の出迎えを受けた。天皇陛下が儀仗（ぎじょう）隊の栄誉礼を受けた後、両陛下と国王夫妻が演台に上り、両国国歌が演奏された。

その後、両陛下と国王夫妻は市庁舎に移動。皇后さまとマチルド王妃が少女らから花束を受け取り、４人が２階のバルコニーに姿を見せると、多くの市民や観光客から歓声が上がった。両陛下はその後、庁舎内の中庭で日本人学校の生徒ら約２０人と交流した。

両陛下は２３日夜、王宮で国王夫妻主催の晩さん会に臨み、天皇陛下があいさつする。これに先立ち、陛下はデウェーフェル首相と面会するほか、連邦議会を訪れる。

ブリュッセル王宮前広場での歓迎式典で、記念撮影される天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻＝２３日、ブリュッセル

ブリュッセル王宮前広場での歓迎式典に臨まれる天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻＝２３日、ブリュッセル

ブリュッセル市庁舎のバルコニーから、集まった人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下とフィリップ国王夫妻＝２３日午前、ブリュッセル

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