日産、取締役１人の再任否決＝独立性に懸念、業績低迷に不満噴出―株主総会
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経営再建中の日産自動車は２３日、横浜市の本社で定時株主総会を開いた。２期連続の巨額赤字計上や株価低迷に株主からの不満が噴出。会社側が提出したイバン・エスピノーサ社長ら取締役１２人の選任案のうち、社外取締役の永井素夫氏の再任案が否決された。大手企業の提案が否決されるのは異例だ。
日産の主要取引金融機関であるみずほフィナンシャルグループ出身の永井氏に対し、独立性に懸念を示す声が株主から上がっていた。議決権ベースで１５％を持つ仏自動車大手ルノーも、同氏の再任案への採決を棄権した。
永井氏は２０１４年に社外監査役となり、１９年から社外取締役を務めていた。同氏を除く１１人の取締役選任案は承認された。
総会では、昨年打ち出した工場閉鎖や人員削減などの経営再建策の進捗（しんちょく）を説明。エスピノーサ氏は「確実に進歩を遂げている」と説明したが、株主からの不満は強く、「経営能力に疑義がある」などの批判も出た。
エスピノーサ氏は役員報酬の一部を自主返上すると表明。ただ、有価証券報告書によると、報酬額は５億６１００万円に上る。２７年３月期は３期連続の無配方針となる中、高額報酬に批判も相次いだ。
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