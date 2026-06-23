日産、取締役１人の再任否決＝独立性に懸念、業績低迷に不満噴出―株主総会

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経営再建中の日産自動車は２３日、横浜市の本社で定時株主総会を開いた。２期連続の巨額赤字計上や株価低迷に株主からの不満が噴出。会社側が提出したイバン・エスピノーサ社長ら取締役１２人の選任案のうち、社外取締役の永井素夫氏の再任案が否決された。大手企業の提案が否決されるのは異例だ。

日産の主要取引金融機関であるみずほフィナンシャルグループ出身の永井氏に対し、独立性に懸念を示す声が株主から上がっていた。議決権ベースで１５％を持つ仏自動車大手ルノーも、同氏の再任案への採決を棄権した。

永井氏は２０１４年に社外監査役となり、１９年から社外取締役を務めていた。同氏を除く１１人の取締役選任案は承認された。

総会では、昨年打ち出した工場閉鎖や人員削減などの経営再建策の進捗（しんちょく）を説明。エスピノーサ氏は「確実に進歩を遂げている」と説明したが、株主からの不満は強く、「経営能力に疑義がある」などの批判も出た。

エスピノーサ氏は役員報酬の一部を自主返上すると表明。ただ、有価証券報告書によると、報酬額は５億６１００万円に上る。２７年３月期は３期連続の無配方針となる中、高額報酬に批判も相次いだ。

日産自動車の株主総会に向かう株主ら＝２３日午前、横浜市西区の同社本社

日産自動車の株主総会で社外取締役への再任が否決された永井素夫氏（同社提供）

日産自動車の株主総会で登壇するエスピノーサ社長（同社提供）

株主総会が開催された日産自動車の本社＝２３日、横浜市西区

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