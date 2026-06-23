野党、証拠開示拡大を要求＝再審法案が参院実質審議入り

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再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は２３日の参院法務委員会で趣旨説明と質疑が行われ、実質審議入りした。立憲民主党などの野党は証拠の開示範囲を拡大し、証拠の目的外使用の禁止規定を見直すよう改めて要求。政府側は消極的な姿勢を示した。

立民の牧山弘恵氏は目的外使用禁止に関し、「違反した場合に処罰の対象となり得るか否かの基準が不明確だ」と問題視。無所属の泉房穂氏（立民会派）もこの規定について「改悪だ」と訴え、「冤罪（えんざい）被害者の確実・迅速な救済に向け、修正を可決して衆院に戻したい」と語った。

これに対し、三谷英弘法務副大臣は「罰則の対象になるのは（弁護人が）対価として利益を得る目的だった場合に限られる」と述べた。

公明党の横山信一氏は「再審請求者や弁護人にできる限り速やかに証拠を全て開示して確認する機会を与えることが、結果的に冤罪からの早期救済になる」と主張。法務省の佐藤淳刑事局長は、当事者ではなく裁判所が主体的に請求理由を審理するのが再審請求審だと指摘し、弁護人らへの全面的な開示に否定的な立場を示した。

改正案は再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を原則禁止し、裁判所による検察への証拠提出命令を創設するのが柱。一方で命令は裁判所が「相当と認めるとき」に限定され、検察が持つ証拠のリストは開示されない。証拠を再審手続き以外の目的で第三者に提供することを罰則付きで禁じる規定も盛り込まれている。

参院法務委員会で質問する立憲民主党の牧山弘恵氏＝２３日、国会内

参院法務委員会で立憲民主党の牧山弘恵氏の質問に対して答弁する三谷英弘法務副大臣＝２３日午後、国会内

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