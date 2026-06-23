冷凍庫遺体、元妻を逮捕＝遺棄容疑、殺害ほのめかす供述―兵庫県警

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神戸市中央区のマンション一室の冷凍庫から、元住人の職業不詳西口豊さん（５７）の切断遺体が見つかった事件で、兵庫県警は２３日、死体遺棄容疑で元妻の無職望月亜紀容疑者（５０）＝同区加納町＝を逮捕した。「私がやったことで間違いありません」と容疑を認めている。

殺害についてもほのめかす供述をしているといい、県警は殺人容疑を視野に捜査する。

逮捕容疑は２０１２年ごろ～今月２０日、同居していた西口さんの遺体を袋に詰め、冷凍庫内に遺棄した疑い。

県警によると、望月容疑者は０２年７月から遺体が見つかった部屋を借りていた。任意の事情聴取で事件への関与を否定していたが、今月２２日夜、県警に自ら電話して関与を申し出たという。

遺体は今月２０日に見つかった。へそ付近で上半身と下半身に切断され、それぞれＴシャツとトランクスを着用したまま袋に入れられていた。司法解剖の結果、１１年１２月ごろの死亡と推定され、死後に切断されたとみられる。

兵庫県警本部＝神戸市中央区

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