日米でプレーの１６歳、夢は「なでしこ」＝サムライブルーに声援・米ナッシュビル―Ｗ杯サッカー

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【ナッシュビル時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）日本代表が練習拠点を置く米テネシー州ナッシュビルに、女子日本代表（なでしこジャパン）を目指す少女がいる。現地の高校に通いながら強豪チームでプレーする若月いずみさん（１６）。サムライブルーに声援を送りつつ、「将来Ｗ杯のような舞台に立ちたい」と夢を描いている。

滋賀県生まれの若月さんは３歳の時、父親の転勤に伴って家族でナッシュビルに移り住んだ。兄と姉の影響でサッカーを始めたのは９歳ごろ。６年前に地元強豪クラブ入団後、わずか３年でトップチームに昇格した。

２０２４年８月、「代表選手になる」との願いをかなえるため、日本サッカー協会に自身のプレー動画を送った。これが評価され、昨年４月、フランスでの大会に出場したＵ１６（１６歳以下）女子日本代表に初選出。今年１月のＵ１７のポルトガル遠征にも招集された。

Ｕ１６女子米国代表メンバーに選ばれたこともあり、その実力は折り紙付き。来年８月に進学する名門イエール大でも、強豪のサッカー部でプレーする予定だ。

若月さんは８日、日本代表の練習を見学。同じサイドバックで、憧れの菅原由勢選手（２５）に声援を送った。自身が年代別女子日本代表だと伝えると励まされたといい、「もう頑張るしかない」と笑顔を見せた。

米テネシー州ナッシュビルのチームでプレーする若月いずみさん（家族提供・時事）

若月いずみさん（中央）と両親＝１６日、米ナッシュビル

日本代表の練習拠点を訪問した若月いずみさん（前列左）＝１０日、米ナッシュビル

菅原由勢選手にサインをもらった若月いずみさん作成の手作りボード（家族提供・時事）

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