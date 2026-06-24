天皇陛下「永続的な友好親善を」＝３代の交流に言及―国王一家で出席・ベルギー晩さん会

Newsfrom Japan

【ブリュッセル時事】ベルギーを国賓として訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日夜（日本時間２４日未明）、首都ブリュッセルのラーケン宮で、フィリップ国王夫妻主催の晩さん会に出席された。天皇陛下はあいさつで、昭和天皇、上皇さまに続く天皇３代にわたる同国王室との交流に触れ、「両国が古くからのかけがえのない友邦として、今後とも永続的な友好親善と協力関係を築いていくことを心から願う」と述べた。

晩さん会には国王夫妻のほか、長女で王位継承順位１位のエリザベート王女（２４）、長男ガブリエル王子（２２）、次男エマニュエル王子（２０）、次女エレオノール王女（１８）と一家そろって出席。宮内庁によると、夫妻の子ども４人とも国賓接遇の晩さん会への出席は初めて。

陛下は日本語でのあいさつで、両国の外交関係樹立１６０周年にベルギーを訪問したことを「うれしく思います」と述べ、皇室とベルギー王室の交流は昭和天皇の皇太子時代の同国訪問にさかのぼると言及。上皇ご夫妻が国王だったアルベール２世やボードワン１世と交流を重ね、「深い交友関係を築かれたことは、今日の両国の皇室と王室との親交の土台となりました」と振り返った。

昭和天皇とフィリップ国王の祖父レオポルド３世、陛下と国王、両陛下の長女愛子さまとエリザベート王女の３組はいずれも同じ年の生まれで、上皇さまとアルベール２世も１年違いであることに、「４世代にわたるご縁に近しさを感じています」と述べた。

そして、今回の訪問で「長きにわたって続く交流の歴史に、新しい１ページを加えることができることをうれしく思います」と語り、公用語のオランダ語とフランス語で乾杯した。

晩さん会でフィリップ国王と乾杯される天皇陛下＝２３日、ブリュッセル（代表撮影・時事）

晩さん会を前に笑顔で言葉を交わされる皇后さまとマチルド王妃＝２３日、ブリュッセル（代表撮影・時事）

ブリュッセルの王宮を訪問された天皇、皇后両陛下の記帳＝２３日（代表撮影・時事）

ベルギー連邦議会を訪問し、上院の議場を視察される天皇陛下＝２３日、ブリュッセル（代表撮影・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]