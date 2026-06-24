女性教員「洗濯物乾かした」＝小学校火災、失火容疑で捜査―警視庁

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東京都北区の区立滝野川第三小学校で、児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、４０代の女性教員が、校舎４階の火元の音楽準備室で「洗濯物を乾かしていた」という趣旨の説明をしていることが２４日、警視庁滝野川署への取材で分かった。同署は失火容疑で火災との因果関係を捜査している。

同署によると、２３日に女性教員から任意で事情聴取したところ、サーキュレーターを使って準備室で洗濯物を乾かしていたと説明。児童や教員の安否を尋ね、反省の言葉を述べたという。同署は引き続き重要参考人として話を聞く。

火元付近には焼けた電気ストーブと複数のサーキュレーターのほか、差し込み口が複数あるテーブルタップがあった。電気ストーブを分解した結果、火災発生時、通電状態だったとみられることが判明。残骸には繊維片のようなものが付着していた。電源が入っていたかどうかは不明としている。

火災は１９日午前１１時ごろ発生し、準備室や隣の音楽室など約２００平方メートルが焼けた。音楽室で授業を受けていた児童らは窓の外にある幅約８０センチのひさしに避難。男児とこの女性教員が骨折したほか、児童７人と教職員２人が煙を吸うなどした。

火災が起きた滝野川第三小学校＝19日、東京都北区

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