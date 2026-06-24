経産省キャリアの男逮捕＝知人女性の名誉毀損容疑―警視庁

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知人女性に成り済まして出会い系サイトに投稿し名誉を傷つけたとして、警視庁人身安全対策課は２４日、名誉毀損（きそん）容疑で、経済産業省大臣官房付の伊藤正雄容疑者（５３）＝横浜市青葉区＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同容疑者は国家公務員１種試験に合格したキャリア官僚。容疑を認めているという。

逮捕容疑は３月９～２７日、知人の３０代女性に成り済まし、神奈川県内の複数の漫画喫茶から約４０回にわたって女性の名誉を傷つける内容のメッセージを送信した疑い。

捜査関係者によると、伊藤容疑者はアダルト系を含む複数の出会い系サイトの掲示板に、無料で利用できるフリーメールのアドレスを投稿。連絡してきた人に、女性の写真や実名、電話番号、うその性的嗜好（しこう）などを記したメールを送っていた。

女性に百数十件の電話やメールが届くようになり、３月中旬に警視庁に相談があった。

経産省によると、伊藤容疑者は１９９６年入省。今年１月からは国際園芸博覧会（花博）協会に出向し、来年の横浜市での開催に向け広報・プロモーション統括長を務めた。今月３日に「警視庁に捜査協力を求められた」と自ら申告し、官房付に異動していた。

経産省の話 職員が逮捕されたことは誠に遺憾。捜査に最大限協力し、省内の服務規律の徹底を図る。

名誉毀損容疑で逮捕された経産省キャリアの伊藤正雄容疑者＝３月10日、横浜市

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