官民投資、４０年度までに３７０兆円超＝成長戦略、１７分野で積極財政―ＡＩや半導体、造船など強化
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政府は２４日、経済財政諮問会議と日本成長戦略会議（いずれも議長・高市早苗首相）を合同で開き、「責任ある積極財政」を掲げる高市政権の看板政策である戦略１７分野への投資について議論した。２０４０年度までに想定される官民合わせた投資額について、総額３７０兆円超との見通しを提示。人工知能（ＡＩ）や半導体、造船、防衛産業などへの民間投資を政府主導で活性化させ、「強い経済」の実現に向けた原動力とする狙いだ。
首相は席上、日本の技術革新力や労働の効率性は諸外国と遜色ないと指摘。その上で「行き過ぎた緊縮志向と未来への投資不足の流れを断ち切り、新たな市場獲得の挑戦を全力で後押ししていく」と強調した。
政府が７月に策定する新たな成長戦略や経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」に反映させる。
高市政権は１７分野について、６２の製品・技術を優先投資対象に定める。目玉となるＡＩ・半導体分野では、ロボットなどを動かす「フィジカルＡＩ」に１０．５兆円の投資を見込む。大容量データの高速処理に必要な半導体の開発や量産能力の確保に向けて、６８兆円の投資額を想定。ＡＩロボット市場で４０年までに米中に並ぶ世界シェア３割超の獲得を目指す。
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