【動画】アウディ新型ＳＵＶ「Ｑ３」試乗＝６年ぶり全面刷新、価格５５０万円から

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発売されて間もないアウディの新型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「Ｑ３」に２３日、川崎市などで試乗した。２０１１年の初代発売以来、全世界で２００万台以上を販売した人気の小型モデル。日本市場では６年ぶりの全面刷新で、デザインやデジタル機能を進化させたほか、走行性能にも磨きをかけた。価格は５５０万円（税込み）から。

パワートレインは１．５リッターと２．０リッターのターボエンジンを設定。１．５リッターモデルはガソリンエンジンとマイルドハイブリッドを組み合わせ、最高出力１５０馬力、最大トルク２５０Ｎｍを発揮する。高効率の直噴システムと気筒休止システムの採用で燃費性能を高めた。２．０リッターモデルは四輪駆動仕様で、最高出力２０４馬力、最大トルク３２０Ｎｍと、より力強い走りを実現する。

外観はワイド＆ローを強調し、力強さと躍動感を兼ね備えたデザイン。空力性能も先代比で大幅に改善した。スポーツタイプの高級電気自動車（ＥＶ）「ｅ－ｔｒｏｎ ＧＴ」に続き、アウディとして２例目の採用となる高性能ダンパーを採用したほか、スポーティさを演出する赤いブレーキキャリパーを標準装備。車両前方へのアニメーション投影や走行補助用の線が表示できる照明機能も用意した。

試乗車は１．５リッターエンジンの「Ｑ３ ＴＦＳＩ １１０ｋＷ ａｄｖａｎｃｅｄ」。室内はドライブシフトをステアリング横へ移設し、センターコンソールに収納スペースを確保するなど利便性を向上させた。走り出しはマイルドハイブリッドの効果もあって軽快。ハンドリングフィールも良く、カーブでは狙ったラインをスムーズにトレースしてくれた。スポーツ走行向けのドライブモードに切り替えると、アクセル操作に機敏に反応する力強い走りが楽しめた。【時事通信社】

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