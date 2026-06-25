天皇陛下、歓迎に「心から感謝」＝オランダ、ベルギー訪問振り返り

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【ナミュール時事】ベルギーを公式訪問中の天皇陛下は２４日午後（日本時間同日夜）、訪問先のナミュール市で記者団の取材に応じられた。オランダ、ベルギー歴訪について「温かく迎えていただいており、本当にうれしく思っておりますし、心から感謝しております」と述べた。

長女愛子さまと同年代の両国の王女らに再会したことにも触れ、「成長されて立派になられていること、本当に私たちも大変うれしく思いました」と感想を語った。その上で「次の世代への橋渡しもできたのではないか」と振り返った。

上皇ご夫妻同様、オランダで戦没者記念碑を訪れたことについては「過去の歴史から謙虚に学ぶという姿勢が、私は非常に大切だと思います」と改めて言及。「両親の思いを受け継ぐような形で、私の心を込めて対応した」と述べた。

両国王室の離宮に滞在したことについては「非常にくつろいだ雰囲気の中で、それぞれの国の王族の方々と親しくお話をすることができて、より交流を深めることができたような感じがいたします」と語った。

オランダ、ベルギー訪問を振り返り、笑顔を見せられる天皇陛下＝２４日、ベルギー・ナミュール市（代表撮影・時事）

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