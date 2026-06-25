青森で震度６強＝１１人重軽傷、後発地震注意情報なし

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２５日午前７時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度６強、同県八戸市で６弱の揺れを観測した。気象庁によると、陸側プレートと海側プレートの境界で発生し、震源の深さは４４キロ。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は７．２と推定される。津波は起きなかった。

青森県によると、青森など５市町で転倒するなどして９人がいずれも軽傷。岩手県でも釜石市と岩手町で９０代と６０代女性が右腕骨折などの重傷だった。

海老田綾貴地震津波監視課長は記者会見で、巨大地震への備えを呼び掛ける北海道・三陸沖後発地震注意情報について「基準には該当せず、発表はない」とした上で、「揺れの強かった地域では、今後約１週間は最大震度６強程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。

三陸沖付近は昨年１１月から地震活動が活発になった。同年１２月８日の青森県東方沖の地震（最大震度６強、Ｍ７．５）と今年４月２０日の三陸沖の地震（最大震度５強、Ｍ７．７）では、１週間にわたり同注意情報が出された。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は地震の影響で一時全線で運転を見合わせた。東京―仙台間は午前９時半に再開。仙台―盛岡間の上下線と盛岡―新青森間の下り線は午後１時すぎに、盛岡以北の上り線も同５５分ごろに再開した。計６４本が運休するなどし約４万８０００人に影響が出た。

原子力規制庁によると、東北や北海道の原発、原子力関連施設に異常は確認されていない。

主な各地の震度は次の通り。

震度６強＝青森県階上町

震度６弱＝青森県八戸市

震度５強＝青森県三戸町、盛岡市

震度５弱＝宮城県登米市

震度４ ＝北海道千歳市、秋田県湯沢市、山形県村山市。

岩手県沖を震源とする地震について記者会見する気象庁の海老田綾貴地震津波監視課長＝２５日午前、東京都港区

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