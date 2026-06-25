青森で震度６強＝１１人重軽傷、後発地震注意情報なし
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２５日午前７時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度６強、同県八戸市で６弱の揺れを観測した。気象庁によると、陸側プレートと海側プレートの境界で発生し、震源の深さは４４キロ。地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は７．２と推定される。津波は起きなかった。
青森県によると、青森など５市町で転倒するなどして９人がいずれも軽傷。岩手県でも釜石市と岩手町で９０代と６０代女性が右腕骨折などの重傷だった。
海老田綾貴地震津波監視課長は記者会見で、巨大地震への備えを呼び掛ける北海道・三陸沖後発地震注意情報について「基準には該当せず、発表はない」とした上で、「揺れの強かった地域では、今後約１週間は最大震度６強程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。
三陸沖付近は昨年１１月から地震活動が活発になった。同年１２月８日の青森県東方沖の地震（最大震度６強、Ｍ７．５）と今年４月２０日の三陸沖の地震（最大震度５強、Ｍ７．７）では、１週間にわたり同注意情報が出された。
ＪＲ東日本によると、東北新幹線は地震の影響で一時全線で運転を見合わせた。東京―仙台間は午前９時半に再開。仙台―盛岡間の上下線と盛岡―新青森間の下り線は午後１時すぎに、盛岡以北の上り線も同５５分ごろに再開した。計６４本が運休するなどし約４万８０００人に影響が出た。
原子力規制庁によると、東北や北海道の原発、原子力関連施設に異常は確認されていない。
主な各地の震度は次の通り。
震度６強＝青森県階上町
震度６弱＝青森県八戸市
震度５強＝青森県三戸町、盛岡市
震度５弱＝宮城県登米市
震度４ ＝北海道千歳市、秋田県湯沢市、山形県村山市。
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