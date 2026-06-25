川村被告ら３人に実刑判決＝江別集団暴行死ー札幌地裁

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北海道江別市の公園で２０２４年、大学生長谷知哉さん＝当時（２０）＝が６人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた元大学生、川村葉音被告（２１）ら３人の裁判員裁判の判決が２５日、札幌地裁であった。高杉昌希裁判長は「極めて残忍で悪質な犯行」と述べ、川村被告に懲役３０年（求刑無期懲役）を言い渡した。

当時１８歳の元高校生、滝沢海裕被告（１９）は求刑通り懲役２０年、当時１６歳の少年は懲役９～１３年の不定期刑（求刑懲役１０～１５年）。

主犯格とされる当時１８歳の元アルバイト川口侑斗被告（１９）ら２人の初公判は７月１３日に開かれる。長谷さんと交際していた元大学生、八木原亜麻被告（２１）の初公判期日は未定。

高杉裁判長は判決で、長谷さんと八木原被告の交際トラブルが事件の契機になったと指摘。「本来は話し合いで解決すべきだったのに、当事者でもない者が乗り込んで暴力に発展しており、その経緯に酌量すべきところは何もない」と非難した。

川村被告については、暴行や金品を奪う流れをつくり、「犯行をけん引した」と判断。滝沢被告は「ライダーキック」と言って飛び蹴りしたなどとし、少年は犯行を助長するような言動を取ったと指摘した。

判決によると、３人は川口被告らと共謀し、２４年１０月２５～２６日、江別市の公園で長谷さんに殴る蹴るの暴行を加え、「全部出せ」などと言って現金やクレジットカードを奪い、外傷性ショックで死亡させるなどした。

札幌地裁＝札幌市中央区

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