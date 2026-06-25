「ＡＩや重要鉱物で協力」＝対日防衛装備協定で強み結集―カナダ国防相

政治・外交

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カナダのマクギンティ国防相は２５日、日本記者クラブで記者会見し、日本とカナダの間で６月に発効した防衛装備品の相互輸出を可能にする「防衛装備品・技術移転協定」について、「人工知能（ＡＩ）や重要鉱物などの分野で協力することで、両国の強みを結集し大きな成果を挙げられる」と強調した。

マクギンティ氏は両国が協力できる分野として、自国周辺や海域での状況把握に必要な衛星技術、重要鉱物、ＡＩ、量子コンピューター、暗号技術などを列挙。さらに、日本とカナダが海洋国家であることに触れ「私たちが投資すべきシステムは日本も投資が必要だ」と訴えた。

カナダの防衛関連企業約５０社とともに来日したマクギンティ氏は「日本は単なる貿易のパートナーではなく、強靱（きょうじん）な経済を構築し、革新を推進し、インド太平洋地域の安定に貢献するパートナーだ」と述べ、協力強化に意欲を示した。

日本記者クラブで会見するカナダのマクギンティ国防相＝25日、東京都千代田区日本記者クラブで会見するカナダのマクギンティ国防相＝25日、東京都千代田区

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