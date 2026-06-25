「ＡＩや重要鉱物で協力」＝対日防衛装備協定で強み結集―カナダ国防相

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カナダのマクギンティ国防相は２５日、日本記者クラブで記者会見し、日本とカナダの間で６月に発効した防衛装備品の相互輸出を可能にする「防衛装備品・技術移転協定」について、「人工知能（ＡＩ）や重要鉱物などの分野で協力することで、両国の強みを結集し大きな成果を挙げられる」と強調した。

マクギンティ氏は両国が協力できる分野として、自国周辺や海域での状況把握に必要な衛星技術、重要鉱物、ＡＩ、量子コンピューター、暗号技術などを列挙。さらに、日本とカナダが海洋国家であることに触れ「私たちが投資すべきシステムは日本も投資が必要だ」と訴えた。

カナダの防衛関連企業約５０社とともに来日したマクギンティ氏は「日本は単なる貿易のパートナーではなく、強靱（きょうじん）な経済を構築し、革新を推進し、インド太平洋地域の安定に貢献するパートナーだ」と述べ、協力強化に意欲を示した。

日本記者クラブで会見するカナダのマクギンティ国防相＝25日、東京都千代田区

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