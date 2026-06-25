工学系女子学生の割合倍増＝政府が「女性版骨太」決定

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政府は２５日、男女共同参画推進本部（本部長・高市早苗首相）などの合同会議を首相官邸で開き、「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２６」（女性版骨太の方針）を決定した。人工知能（ＡＩ）・半導体や航空・宇宙など戦略１７分野で「女性活躍は総じて進んでいない」と指摘。大学の工学系学部の女子学生を倍増させる目標を掲げた。

首相は会議で「重点方針に掲げた施策をスピード感を持って推し進め、女性活躍を含めた日本の人材力底上げを図る」と述べた。

工学系女子学生の割合を２５年の１８％から、４０年に３６％へ引き上げることを目指す。人材確保に取り組む大学に対しては、交付金や補助金で支援する。

女性が仕事と子育て・介護を両立できるよう、家事支援やベビーシッターのサービス利用に「税制措置を含む支援策を検討する」と記した。女性の健康支援も重点分野と位置付け、月経に伴う不調への理解や配慮の促進などを打ち出した。

男女共同参画推進本部などの合同会議で発言する高市早苗首相（中央）＝２５日午後、首相官邸男女共同参画推進本部などの合同会議で発言する高市早苗首相（中央）＝２５日午後、首相官邸

自民党の小林鷹之政調会長（左から２人目）から「補助金・基金・政府効率化」の提言書を受け取る高市早苗首相（同３人目）＝２５日、首相官邸自民党の小林鷹之政調会長（左から２人目）から「補助金・基金・政府効率化」の提言書を受け取る高市早苗首相（同３人目）＝２５日、首相官邸

日本維新の会の斎藤アレックス政調会長（左から２人目）から「補助金・基金・政府効率化」の提言書を受け取る高市早苗首相（同３人目）＝２５日、首相官邸日本維新の会の斎藤アレックス政調会長（左から２人目）から「補助金・基金・政府効率化」の提言書を受け取る高市早苗首相（同３人目）＝２５日、首相官邸

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