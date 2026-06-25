工学系女子学生の割合倍増＝政府が「女性版骨太」決定
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政府は２５日、男女共同参画推進本部（本部長・高市早苗首相）などの合同会議を首相官邸で開き、「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２６」（女性版骨太の方針）を決定した。人工知能（ＡＩ）・半導体や航空・宇宙など戦略１７分野で「女性活躍は総じて進んでいない」と指摘。大学の工学系学部の女子学生を倍増させる目標を掲げた。
首相は会議で「重点方針に掲げた施策をスピード感を持って推し進め、女性活躍を含めた日本の人材力底上げを図る」と述べた。
工学系女子学生の割合を２５年の１８％から、４０年に３６％へ引き上げることを目指す。人材確保に取り組む大学に対しては、交付金や補助金で支援する。
女性が仕事と子育て・介護を両立できるよう、家事支援やベビーシッターのサービス利用に「税制措置を含む支援策を検討する」と記した。女性の健康支援も重点分野と位置付け、月経に伴う不調への理解や配慮の促進などを打ち出した。
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