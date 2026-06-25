再審法案、参考人が修正要求＝証拠開示範囲「不十分」―参院法務委

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参院法務委員会は２５日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関する参考人質疑を行った。野党側参考人は証拠の開示範囲や目的外使用の禁止規定について、政府案は「不十分」と指摘。証拠開示拡大などの修正を求めた。

改正案は、裁判所による証拠提出命令の対象を再審請求と関連性のあるものに限定。これに対し、野党側参考人の田岡直博弁護士は「提出命令に必要な証拠と、再審請求人が立証準備のために必要な証拠の範囲は異なる。関連性という枠をむしろ設けない方がいい」と主張した。

高平奇恵・一橋大大学院教授も改正案は「無罪証拠が提出されない現実的なリスクは高い」と懸念を表明。請求人が再審請求理由を構築し、新証拠を獲得するための証拠開示命令の明文化を求めた。

田岡、高平両氏は捜査当局による証拠隠しや重要証拠の開示漏れを防ぐため、「証拠リスト」の開示を訴えた。

これに対し、与党側参考人の成瀬剛・東大大学院教授は「リスト開示により、弁護人が多数の証拠提出命令請求を繰り返すことも予想される。裁判所の審理に遅延が生じ、誤判からの迅速な救済を妨げる恐れがある」と否定的な見解を示した。

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案に関する参考人質疑が行われた参院法務委員会＝２５日、国会内

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