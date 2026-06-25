【動画】「副首都」修正、連立に火種　自維党首決着、双方不満も

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日本維新の会の看板政策の一つである「副首都」創設法案を巡り、維新が原案修正を受け入れる方向となった。自民党内の反対論に押し切られた形だ。与党党首会談によるトップダウンで事実上決着したが、双方にしこりを残した。衆院議員定数削減法案でも両党の足並みは乱れており、連立の火種はくすぶり続けている。

「首相からの話だから重く受け止めなければいけない」。維新の吉村洋文代表（大阪府知事）は２３日、府庁で記者団にこう述べ、高市早苗首相（自民総裁）の修正要求に応じる考えをにじませた。この後、地域政党「大阪維新の会」は修正に同意した。首相は２２日の党首会談で吉村氏に「大阪都」構想の住民投票を府域全体に拡大できるとした法案付則の削除を求めていた。吉村代表は、「大阪維新の会」全体会議の後、報道陣の取材に応じた。【時事通信映像センター】

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