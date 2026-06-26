台風７号、東海と関東に接近へ＝８号は上陸の恐れ―気象庁

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台風７号は２６日午後、奄美大島の西海上を北東へ進んだ。２７日は夜にかけて東海や関東に接近する見込み。８号は同日午前、７号に先行して東海と関東にかなり接近し、上陸する恐れもある。東・西日本には梅雨前線が停滞して活動が活発化し、激しい雨が降るとみられる。気象庁は、東・西日本の太平洋側では、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重に警戒するよう呼び掛けた。

７号は２６日午後７時、鹿児島県奄美市の西約８０キロの海上を時速２０キロで北東へ進んだ。中心気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速２０メートル、最大瞬間風速３０メートル。半径３３０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

８号は同日午後、紀伊半島から南へ離れた海上を北上した。２７日午前に東海や関東に接近した後は、関東の東海上で温帯低気圧に変わる見込み。７号も２８日に温帯低気圧に変わると予想される。

滋賀県米原市では、２６日午後１時２０分までの１２時間雨量が１４４．０ミリに上った。

２７日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海３５０ミリ、関東甲信と近畿２００ミリ、四国１８０ミリ、九州南部１２０ミリ、東北１００ミリ。その後、２８日午後６時までの同雨量は、関東甲信１００ミリ。

台風７号の影響で激しい雨が降る中を走るバスやバイク＝２５日、台湾・台北（ＥＰＡ時事）

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