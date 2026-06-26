「３党合流」来週協議入り＝中道・公明と立民、思惑ずれ

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中道改革連合、立憲民主、公明の３党首は２６日、国会内で会談し、３党合流に関する協議体の設置を正式に決めた。来週から幹事長を中心に協議を開始し、組織・政策・選挙の３分野で協力の在り方を詰める。中道と公明は早期合流に前向きだが、立民内に慎重論が残る。７月１７日の今国会会期末を視野に、３党がどこまで歩み寄れるかが焦点だ。

中道の小川淳也代表は会談後の記者会見で「できるだけ早期に力強い体制をつくっていく。丁寧な協議を心掛けたい」と説明。「選挙対策、政策の擦り合わせ、組織の形のいずれも解を見いださなければ結論に至ることは難しい」と述べ、３分野一体での合意を目指す考えを示した。

立民、公明には米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設など重要政策を巡り溝がある。小川氏は会見で、２３日に沖縄県で開かれた沖縄全戦没者追悼式に参加したのに合わせ、立公の関係者と「非公式に面談し、政策課題の意見交換をした」と明らかにした。

立民は協議入りを了承したものの、党内に「合流は難しい」（ベテラン）との意見がくすぶる。これに対し、公明出身の中道中堅議員は「結局は合流に反対する顔触れは目に浮かぶ。一緒にやっても互いの不幸だ」と述べ、立民分裂もあり得るとの見方を示した。

立民の水岡俊一代表は党首会談で「党内にさまざまな意見がある。事情を理解し協議を進めてもらいたい」と要請。「結論ありきではない」との立場を強調した。

公明の西田実仁幹事長は会見で、１月の中道結党に触れ「速やかに参院議員、地方議会も合流するのが公党間の約束事だった」と主張。秋に想定される臨時国会までに合流を実現させるべきだとの考えを重ねて示した。

握手する中道改革連合の小川淳也代表（中央）、立憲民主党の水岡俊一代表（右）、公明党の竹谷とし子代表＝２６日、国会内

記者会見する中道改革連合の小川淳也代表＝２６日、国会内

記者会見する公明党の西田実仁幹事長＝２６日、国会内

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