日独防衛産業協力に期待＝対中はリスク低減必要―独州首相

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【デュッセルドルフ（ドイツ）時事】ドイツ西部ノルトライン・ウェストファーレン（ＮＲＷ）州のヘンドリック・ブスト州首相は２６日までに、時事通信の取材に応じ、日独防衛産業の協力強化に期待を示した。安全保障面での米国依存を減らすという双方の共通課題を踏まえ、「軍備分野で（独日の）信頼に基づいた連携が広がる大きな可能性がある」と述べた。

ブスト氏は「独日両国はそれぞれ国防に一層注力しなければならない」と強調。その上で「産業協力の長い伝統があり、経済だけでなく、価値観を共有するパートナーだ」と安保における日独関係の重要性を訴えた。

中国との経済関係に関しては「巨大市場を無視することは到底できない。重要なのはデカップリング（切り離し）ではなく、リスクの低減だ」と主張。独企業は、中国に限らずサプライチェーン（供給網）や重要鉱物などの依存状態を減らす必要があると語った。

ドイツ西部ノルトライン・ウェストファーレン州のヘンドリック・ブスト州首相＝１日（ＥＰＡ時事）

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