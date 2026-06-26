イラン核問題解決へ連携＝高市首相、ＩＡＥＡ事務局長と確認

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高市早苗首相は２６日、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長と首相官邸で会談し、イランの核問題の平和的解決に向け、緊密に連携していくことを確認した。

首相はイラン核問題について「ＩＡＥＡによる現地での検証が非常に重要だ」と指摘。グロッシ氏は「平和的解決が重要であり、ＩＡＥＡとして積極的に貢献したい」と語った。

両氏は北朝鮮の核問題の解決や、次世代革新炉・核融合の早期の社会実装に向け、引き続き協力していくことでも一致。首相は東京電力福島第１原子力発電所の廃炉などに向けたＩＡＥＡの協力に謝意を示した。

茂木敏充外相もグロッシ氏と会談し、イランの核問題について協議した。共同記者発表で茂木氏は「引き続きＩＡＥＡの取り組みを支援する」と表明し、グロッシ氏は「イランへの査察などあらゆる活動をしていく」と述べた。

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長（左）と会談する高市早苗首相＝２６日、首相官邸

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