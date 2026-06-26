最低賃金、議論スタート＝春闘踏まえ、上げ幅焦点―厚労省

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厚生労働省は２６日、中央最低賃金審議会（厚労相の諮問機関）を開き、２０２６年度の最低賃金引き上げ額の「目安」に関する議論を始めた。今年の春闘では、３年連続で５％台の高い賃上げを達成したが、物価上昇率は鈍化傾向にある。過去最大の引き上げ額となった前年に続き、高水準の引き上げが実現するかが焦点となる。

中央審議会は今後、賃金や物価、企業の支払い能力を考慮して引き上げ額の目安を検討し、７月中にも答申する見通しだ。最低賃金は都道府県ごとに設定され、目安を参考に都道府県の審議会が具体的な改定額を決定する。

連合によると、２６年春闘の賃上げ率は６月１日時点で５．０２％（前年同時期は５．２６％）と高水準を維持。一方、総務省によると、５月の消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合）の上昇率は１．７％と、前年同月（４．０％）に比べて大幅に縮小した。

中央最低賃金審議会会長に目安審議を諮問する上野賢一郎厚労相（左）＝２６日、東京都千代田区中央最低賃金審議会会長に目安審議を諮問する上野賢一郎厚労相（左）＝２６日、東京都千代田区

上野賢一郎厚労相が出席した中央最低賃金審議会＝２６日、東京都千代田区上野賢一郎厚労相が出席した中央最低賃金審議会＝２６日、東京都千代田区

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