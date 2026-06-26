カナダ貿易代表団が訪日＝日本と関係拡大訴え

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カナダのシドゥ国際貿易相が率いる貿易代表団が２６日まで４日間の日程で訪日した。約１８０の企業や団体から約３００人が参加し、大使館によると、日本向けの代表団としては過去最大規模という。シドゥ氏は「カナダは信頼できる貿易相手だ」と述べ、日本企業に関係拡大を呼び掛けた。

カナダは貿易相手の多角化を進めており、最大貿易相手国である米国以外の国や地域との関係拡大を目指している。２０３５年までの１０年間で米国以外への輸出額を倍増させる目標を掲げている。

大使館の発表によると、今回の訪日を通じて、推定で計１７億カナダドル超の合意が結ばれたという。

シドゥ氏は２４日、カナダ大使館でのレセプションで、「カナダは貿易相手の多角化だけでなく、貿易の拡大も目指している。日本のような信頼できるパートナーが必要だ」と強調。関係拡大を期待する分野としてエネルギー、重要鉱物、農産品、人工知能（ＡＩ）、防衛などを挙げた。

レセプションに出席した井野俊郎経済産業副大臣は「資源やエネルギー、防衛など、さまざまな分野での協力を期待している」と語った。

今回参加した企業や団体を分野別に見ると、防衛や安全保障関連の約５０組織が最大だった。

カナダ政府関係者は、最近発効した両国間の「情報保護協定」や「防衛装備品・技術移転協定」の影響を指摘。「カナダも日本も防衛予算を増やす中、新たな調達機会が生まれる。最近の重要なトレンドだ」と語った。（了）

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