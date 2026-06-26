山梨で震度６弱＝「激しい横揺れ」住民不安

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２６日午後１０時２９分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、山梨県富士河口湖町で震度６弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．６と推定される。

富士河口湖町の高齢者施設「オーキッド河口湖」は激しい横揺れに見舞われた。施設長の外川翔太さん（３９）は「初めて経験したような横揺れがしばらく続いた」と振り返った。

同町のホテルの男性職員によると、６０人ほどの宿泊客がいたが、従業員を含めけが人はなく、建物への被害もないという。「みんなびっくりしてロビーに出てきた。余震があるかもしれず、とにかく安全に過ごしてもらうしかない」と不安そうに語った。

主な各地の震度は次の通り。

震度６弱＝山梨県富士河口湖町

震度５強＝山梨県大月市

震度５弱＝甲府市、相模原市、静岡県小山町

震度４＝山梨県都留市、横浜市、静岡県沼津市、千葉県南房総市、東京都八王子市、長野県川上村。

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